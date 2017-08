Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Batman Detective Comics T1 (Tynion IV, Barrows, Martinez) – Urban Comics – 17,50 €

Parution : 07/2017

Résumé

Une mystérieuse menace plane sur Gotham. Les justiciers de la ville sont épiés par des drones. Sentant la menace grandir, Batman réunit une équipe hétéroclite composée de Batwoman, Red Robin, Spoiler, Orphan et Gueule d’argile. Alors qu’ils vont devoir cohabiter et apprendre à vivre ensemble, cette « bat-team » va mener l’enquête et tenter d’arrêter par tous les moyens cette armée se faisant appeler la colonie.

Notre avis

Comme la plupart des titres de l’événement Rebirth, ce récit reprend des éléments de l’univers classique ainsi que ceux de l’ère New 52. Le scénariste James Tynion IV propose ici une histoire reposant sur les relations entre protagonistes. Malgré quelques problèmes de rythme, les dialogues et les combats sont bien menés, on arrive à frissonner pour nos héros. Côté dessin, Eddy Barrows propose de superbes planches dans un style se rapprochant du réalisme avec de belles mises en valeur à l’aquarelle. Il est remplacé sur plusieurs pages par Alvaro Martinez qui, même s’il n’est pas au niveau d’Eddy Barrows, fournit un travail solide.

En deux mots

Des débuts encourageants pour la « Bat-team ».

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : Batman Detective Comics T1 – la colonie