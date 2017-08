Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T47 – Justice League – le trône d’atlantide (Johns, Reis, Daniel, Pelletier) – Eaglemoss – 13,99€

DC Comics – Le meilleur des Super-héros T47 – Justice League – le trône d’atlantide (Johns, Reis, Daniel, Pelletier) – Eaglemoss – 13,99€

Parution : 06/2017

Résumé

Alors que la Justice League est en pleine remise en question après le départ de Green Lantern de l’équipe, une attaque visant les Etats-Unis est lancée par le Royaume d’Atlantis. La Ligue de Justice affaiblie répond à l’appel pour défendre les rives attaquées par la horde atlante. Aquaman, qui depuis longtemps a perdu contact avec son peuple, sera-t-il de la partie ? De quel côté décidera-t-il de se battre? Avec son frère Orm à la tête de l’armée atlante ou avec les super-héros pour tenter d’endiguer le conflit ?

Notre avis

Troisième arc narratif de Geoff Johns sur le titre Justice League de l’ère « New 52 », ce récit fait la part belle à Aquaman. Personnage au côté un peu kitsch et mal aimé, celui-ci a été totalement remis au goût du jour par le scénariste et c’est une réussite. L’histoire est riche en action avec un petit côté « Pearl Harbor », en suspenses et émotions. Les dessins réalisés principalement par Ivan Reis, Paul Pelletier et Tony Daniel sont superbes, ils allient précision, détails et dynamisme.

En deux mots

Le soulèvement des Atlantes.



Adrien Béroud

