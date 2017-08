Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T40 – Superman – la mort de Superman (collectif) – Eaglemoss – 13,99€

DC Comics – Le meilleur des Super-héros T40 – Superman – la mort de Superman (collectif) – Eaglemoss – 13,99€

Parution : 03/2017

Résumé

Alors que Superman lutte comme les hommes vivant sous Metropolis, les warworldiens, un terrible monstre se libère de ses chaînes. La bête se met en route, et dans une une rage insensée, elle détruit tout sur son passage. Prenant la direction de Metropolis, la Ligue de la Justice est rapidement appelée pour arrêter la terrible menace. Mais il devient vite évident que seul Superman peut s’opposer au monstre surnommé Doomsday. La bataille va faire rage et pourrait être fatale à l’homme d’acier…

Notre avis

Evénement lors de sa sortie en 1992, le récit de la mort de Superman fait aujourd’hui office de classique. Tout le récit n’est qu’un gigantesque affrontement où les coups portés sont tous plus puissants les uns que les autres. Malgré tout, l’histoire manque cruellement de ressorts dramatiques et on peine à frissonner pour notre héros. Le passé et les motivations de Doomsday sont laissés de côté ne laissant la place qu’à la fureur du combat. L’aspect psychologique du combat a été oublié et c’est bien dommage. Côté dessin, c’est un trait classique mais efficace que nous proposent les différents dessinateurs qui se succèdent sur le titre.



En deux mots

Requiem pour l’homme d’acier.

Adrien Béroud

Lien vers la page Eaglemoss de la collection : DC Comics – Le meilleur des Super-héros