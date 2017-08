Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » La fabrique des corps (Chochois) – Delcourt – 18,95€

La fabrique des corps (Chochois) – Delcourt – 18,95€



Parution : 06/17

Résumé

Un jeune homme a un accident de moto, gravement blessé, il va se réveiller à l’hôpital, un de ses bras a été amputé. Il va alors devoir apprendre à accepter ce membre fantôme et va suivre, grâce à Ambroise Paré (le père de la chirurgie moderne) les évolutions scientifiques et médicales concernant le corps. D’une aventure personnelle, quasi intime avec le nouvel état du personnage principal, on passe à une rétrospective historique passionnante.

Notre avis

Vulgariser une vision scientifique de la « réparation des corps » n’est pas simple, les termes techniques, la complexité de l’anatomie et les visions médicales pourraient rebuter plus d’un lecteur. Pourtant, l’approche oscillant entre histoire personnelle et vision plus globale permet de plonger dans cette aventure humaine historique. On y suit les différentes avancées techniques, les multiples découvertes, les grands noms qui ont fait avancer la médecine et la compréhension du corps humain. Mieux encore, on se projette dans un l’avenir et l’auteure imagine vers où les prothèses nous accompagneront.

Les dessins aux contours très prononcés, aux couleurs ton sur ton accompagnent le récit pour appuyer les explications scientifiques, un atout pour aider à la vulgarisation des informations denses et précises.

En deux mots

Réparer le corps humain à travers les âges. Passionnant.

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : La fabrique des corps – Des premières prothèses à l’humain augmenté