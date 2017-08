Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T49 – Green Lantern/Green Arrow – sur la route (O’Neil, Adams) – Eaglemoss – 13,99€

DC Comics – Le meilleur des Super-héros T49 – Green Lantern/Green Arrow – sur la route (O’Neil, Adams) – Eaglemoss – 13,99€

Parution : 06/2017

Résumé

Star City, début des années 70. Le chevalier d’émeraude Hal Jordan, membre du corps des Green Lantern patrouille dans la ville. Un homme se fait agresser et notre héros vole à son secours en arrêtant les agresseurs. Pourtant certain d’avoir agi pour le bien, son intervention est très mal accueillie par la population. Pourquoi une telle réaction ? C’est alors que Green Arrow apparait et va lui ouvrir les yeux sur la réalité, ébranlant ainsi ses certitudes. Les deux super-héros vont, à partir de ce moment, parcourir les Etats-Unis afin de découvrir la population et la réalité de ce pays.

Notre avis

Attention chef d’œuvre ! Les éditions Eaglemoss publient là une œuvre mythique de l’âge de bronze des comics, éditée par DC Comics entre 1970 et 1972. L’histoire écrite par Dennis O’Neil et illustrée par Neal Adams, équipe qui s’était déjà illustrée sur le personnage de Batman, était totalement novatrice à l’époque, en abordant des thèmes, toujours d’actualité, comme l’écologie, le féminisme, la toxicomanie, ou encore le racisme. Le scénariste aborde ces différents sujets de manière grave, poussant nos héros, et donc le lecteur à la réflexion. Et comme dit dès le début « Il n’y aura pas de happy end car ceci n’est pas un conte… ». Ce scénario est parfaitement servi par le dessinateur Neal Adams, grâce à son trait résolument moderne, expressif et dynamique.



En deux mots

Un chef d’œuvre immanquable pour tout lecteur de comics.

Adrien Béroud

