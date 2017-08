Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » La Bergère de Lourdes (Liaze) – Salvator – 10,90€

La Bergère de Lourdes (Liaze) – Salvator – 10,90€

Parution : 07/2017

Résumé

En ces terres rurales de la seconde moitié du XIXème siècle, la vie de Bernadette est toute simple : la semaine, elle travaille pour Mme Lagües, s’occupant des moutons et des corvées domestiques et le week-end, elle retourne dans sa famille. Souhaitant s’inscrire au catéchisme, elle arrive à convaincre ses parents de la reprendre chez eux. C’est lors d’une corvée de bois que sa vie bascule, ainsi que celle de toute une région : une très belle femme lui apparaît devant une grotte…

Notre avis

Lourdes. Qu’on croit en un Dieu, en plusieurs, à aucun, ce nom est connu de tous et est devenu un lieu religieux (et de tourisme) à la renommée mondiale. Mais qui connaît réellement celle qui est (involontairement) à l’origine de cela, la petite Bernadette ? Ce manga français cherche à apporter quelques éléments de réponse. La dessinatrice Liaze raconte ainsi à son lecteur comment cette simple bergère est devenue une sainte. Optant pour le sens de lecture japonais, ce manga se veut accessible à tous. Ce choix ne permet malheureusement pas d’approfondir les détails : les personnages secondaires sont finalement bien peu présents et la narration va à l’essentiel. En revanche, un soin tout particulier est apporté au rendu graphique des personnages.

En deux mots

La découverte en manga de Bernadette Soubirous : une lecture plutôt pour de jeunes lecteurs.

Anthony Roux

Lien vers la page des éditions Salvator de : La Bergère de Lourdes