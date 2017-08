Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Wizard’s Soul T4 (Aki) – Doki Doki – 7,50€

Wizard’s Soul T4 (Aki) – Doki Doki – 7,50€

Parution : 01/2017

Résumé

Arrivée en demi-finale du tournoi de Wizard’s soul de Chikoku, Manaka est de plus en plus troublée par le comportement de ses adversaires. En effet, loin de lui reprocher son antijeu, et son manque d’entrain évident lors des parties, ces derniers lui accordent sa sympathie et se rassemblent autour de Sakurai, son ami de cœur, pour la soutenir.

La jeune fille qui déteste le célèbre jeu de cartes qui a amené son père à s’endetter et l’a mise dans cette situation, joue-t-elle ses dernières parties ou va-t-elle découvrir sur elle des choses qu’elle se refuse d’admettre ?

Notre avis

Un dernier volume très émouvant.

La série s’arrête et on ne sait trop si comme son mangaka, Aki Eda, on doit en éprouver une certaine tristesse ou si finalement cette interruption ne fait pas de Wizard’s Soul une vraie réussite.

Certes, on comprend, avant même les traditionnels bonus et explications du scénariste-dessinateur de fin de tome, que tout l’univers qu’il a imaginé n’a pas été totalement développé avec les derniers épisodes. Le match d’exhibition de la superstar Aoi Kasurazaka, met le doigt sur l’aspect commercial que revêtent les tradings cards et les tournois sponsorisés en arrière-plan dans ce shojo, ouvrant de nombreuses possibilités.

On évite sans doute ainsi l’éternelle lassitude inhérente à ce genre d’intrigue qui tourne à la lutte acharnée sur des milliers de pages avec des règles de jeu de plus en plus obscures. Graphiquement, Aki Eda assure et ses dernières planches ne sont pas de moins bonne qualité que les précédentes. C’est là aussi tout à son honneur et fort appréciable !

Wizard’s soul n’a malheureusement pas trouvé son public, mais n’en reste pas moins une merveille à découvrir. Manaka et Sakurai demeureront un couple inoubliable.

En deux mots

Série coup de cœur.

Ludovic Grignion

Lien vers la page Doki-Doki de : Wizard’s Soul T4