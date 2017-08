Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Les Cochons dingues (Dufreney, Miss Prickly) – Delcourt – 10,95€

Parution : 08/2017

Résumé

César est un cochon d’Inde tout gris qui vient d’arriver dans une nouvelle maison. Dans cet appartement, un grand coin est dédié aux cobayes : Chonchon, Google, Dodo, Indy et Takos vont accueillir ce nouveau pensionnaire. Mais César ne comprend pas comment il a pu arriver ici et rêve de s’enfuir. Les autres vont alors essayer de l’en dissuader puis de l’aider…

Notre avis

Tiens, une BD sur les cochons d’Inde et non, on n’est pas en train de lire un manga. C’est assez rare en format BD européenne de voir des thèmes aussi pointus développés sur un album. La lecture est plaisante, rigolote et permet d’en apprendre un peu plus sur le comportement de ces petits animaux de compagnie qui ont envahi bien des foyers. Les dessins sont plutôt « kawai » (mignon donc) et nous montrent à chaque case des boules de poils qui semblent demander des câlins…

Si l’humour prévaut, la fin de l’album propose un cahier pédagogique sur ces NAC et permettront à ceux qui voudraient accueillir de telles petites bêtes d’en connaître quelques rudiments avant de se lancer dans la danse.

En deux mots

Les cochons d’Inde sont-ils dingues ? Surtout mignons !

Anna Sam

