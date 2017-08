Accueil » Autour de la BD » Anime » Restaurant to another world (Isekai Shokudō) – Studio: Silver Link

Restaurant to another world (Isekai Shokudō) – Studio: Silver Link

Début de diffusion: 03/07/2017

7 épisodes parus au moment de la rédaction de la chronique

Intégralement disponible sur

Résumé

Le restaurant Antre du chat (洋食のねこや, Yōshoku no Nekoya) est un restaurant de Tokyo qui sert à la carte des plats japonais et des plats occidentaux. Fermé le weekend, il est en réalité secrètement ouvert le samedi pour une clientèle assez particulière : des portes d’un autre monde reliées au restaurant apparaissent et les clients sont des elfes, dragons, homme-lézards et autres créatures fantastiques… Pour autant, ces clients partagent un point commun : ils raffolent de la cuisine de l’Antre du Chat et reviennent avec enthousiasme et impatience chaque semaine.

Notre avis

Mélanger la cuisine avec un univers d’heroic fantasy est un pari audacieux, relevé par cet anime. On y voit donc toutes les références habituelles en matière de fantasy, croisées avec différents plats joliment réalisés. Le décalage est inévitable mais cela prend bien et on en arrive à regarder les épisodes pour voir quel nouveau plat va être en mis en scène et pour chacun. Côté animation et character design, l’ensemble est plaisant et correctement réalisé sans aller jusqu’à un niveau esthétique plus élaboré sur les recettes (comme Food Wars par exemple).

En résulte une série qui se laisse regarder sans chichi et sans trop réfléchir (détente). Pour ce qui est des plats, nous ne voyons en réalité que les plats terminés sans trop expliciter longuement les recettes exécutées et l’anime tourne finalement plus autour de la relation entre les personnages et leur histoire vis à vis des plats. A noter que d’un point de vue expression de contentement, cela reste très soft comparé à Food Wars où c’était limite ecchi (à minima humoristique). Au final, si vous aimez la cuisine et l’heroic fantasy, cette série peut vous plaire!

En deux mots

Un mix audacieux (cuisine + fantasy) qui mérite le détour

Julien Jaccone