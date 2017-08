Accueil » Autour de la BD » Anime » Fastest Finger First (Nana maru san batsu) – Studio : TMS entertainment

Fastest Finger First (Nana maru san batsu) – Studio : TMS entertainment

Début de diffusion: 04/07/2017

7 épisodes parus au moment de la rédaction de la chronique

Intégralement disponible sur

Résumé

Shiki Koshiyama, est un lycéen – rat de bibliothèque – qui vit en solitaire. Il décide à la rentrée de rejoindre le club de Quizz de son lycée sur incitation de sa camarade de classe Mari Fukami. Il va donc découvrir un jeu qui n’est pas aussi simple qu’il en a l’air, avec plusieurs compétitions inter-lycée et finalement un moyen d’utiliser toutes les connaissances perçues comme inutiles qu’il a accumulées avec ses lectures.

Notre avis

Encore une fois, les animes Japonais sont capables de nous surprendre en explorant un thème qui ne paie pas de mine à première vue. Et c’est avec une mise en scène et une réalisation bien ajustée que l’on se prend au jeu et que l’on regarde avec plaisir comment Shiki Koshiyama progresse dans le monde du quizz. Bien entendu, comme la série se déroule dans un lycée, on y devine une amourette possible entre Shiki Koshiyama et Mari Fukami même si elle n’ira probablement pas jusqu’au bout (car il ne s’agit pas du but de la série). Pour ce qui est de la réalisation en soi, il n’y a rien de discriminant ni d’exceptionnel pour autant étant donné le cadre (lycée): elle est correctement réalisée et l’intérêt est dans l’exploration du thème du quizz et les interactions entre les différents personnages.

Lien vers la fiche de la série sur :

En deux mots

Un anime très sympathique sur le thème du Quizz.

Julien Jaccone