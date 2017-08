Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Sept macchabées (Meunier, Le Roux) – Delcourt – 15,50€

Sept macchabées (Meunier, Le Roux) – Delcourt – 15,50€



Parution : 08/2017

Résumé

Conquérir l’Antarctique, voilà ce qui fait rêver les allemands et les anglais en ce début de vingtième siècle et chacune de ces puissances cherche à être la première. C’est en redécouvrant une méthode bien peu orthodoxe mais Ô combien prometteuse que les anglais vont tenter une aventure hors norme : la procédure que Victor Frankenstein avait mise au point pour donner vie à un corps va être testée avec succès sur un poney, l’équipe qui atteindra le pôle Sud sans crainte va suivre le même chemin… Mais peut-on jouer impunément avec la mort ?

Notre avis

Dernier album de la troisième saison de Sept (déjà!) et nous voilà embarqué dans un voyage au bout du monde et au bout de soi-même. Henri Meunier propose une revisite de l’histoire de Frankenstein (de Mary Shelley) dans une version qui pousse le concept nettement plus loin que la recherche scientifique. Ici, les hommes reviennent à la vie et la reprennent là où elle s’était arrêtée (sans séquelle ? C’est justement une des questions que le médecin ressuscité aura pour tâche de répondre), le fond historique est finalement un prétexte pour une aventure humaine d’exception où chaque équipier est loin d’être à sa place mais devra pourtant tout faire pour aider le groupe à avancer. Pas simple quand les caractères ne sont pas forcément compatibles entre eux et que des secrets de leur vie d’avant ressurgissent… Etienne Le Roux donne vie à ces macchabées et leurs évolutions sont une réussite jusque dans leur chair. L’auteur, habitué à dessiner des albums historiques (La Grande Guerre avec Corbeyran au scénario) nous offre un album où le fantastique prend le pas sur toute réalité historique.

En deux mots

Brillant, cette conquête du pôle Sud est surtout la conquête pour la survie de l’après-vie.

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : Sept macchabées