Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T50 – Nightwing – la république de demain (Higgins, Barrows, Guinaldo) – Eaglemoss – 13,99€

DC Comics – Le meilleur des Super-héros T50 – Nightwing – la république de demain (Higgins, Barrows, Guinaldo) – Eaglemoss – 13,99€

Parution : 07/2017

Résumé

Après avoir découvert le secret qui entourait le cirque Haly où il a passé sa jeunesse, Dick Grayson doit faire face à son passé et à un adversaire mortel alors qu’il apprend son lien avec la mystérieuse Cour des Hiboux l’amenant à lutter contre son arrière grand-père. C’est dans ce contexte qu’il va devoir mener l’enquête sur un crime menant à lui. Il devra encore faire face une armée qui s’élève à Gotham City et affronter son leader le mystérieux Parangon.



Notre avis

Le scénariste Kyle Higgins propose une histoire aux multiples facettes où diverses menaces vont nous permettre d’en apprendre plus sur le personnage. Malgré l’ambiance sombre de Gotham, on retrouve le ton léger propre à Nightwing distillé dans un récit qui n’est pas avare en scènes d’action rendant le tout agréable à la lecture. Côté dessin, Eddy Barrows montre toute l’étendue de son talent grâce à son trait précis, détaillé et soigné qui n’oublie pas d’être dynamique durant les scènes de combat.



En deux mots

Nightwing entre passé et présent, une réussite.

Adrien Béroud

Lien vers la page Eaglemoss de la collection : DC Comics – Le meilleur des Super-héros