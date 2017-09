Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Collection Lili T17 (Hiéris, Al. G.) – Hachette – 8,50€

Collection Lili T17 (Hiéris, Al. G.) – Hachette – 8,50€



Parution : 11/2015

Résumé

En tricotant dans un square, Lili trouve un drôle de paquet contenant… un bébé ! Elle décide donc de l’adopter (illégalement) avec la complicité de sa concierge et, sans le savoir, d’une riche demoiselle. Le bébé a été laissé là par un couple d’escrocs qui en avait la garde. Ces derniers, apprenant qu’il a été recueilli, espèrent bien s’enrichir en misant sur la crédulité de M. Minet.

Notre avis

A notre regard contemporain, l’intrigue de ce récit paraît totalement improbable : un bébé laissé sur un banc (et qui reste silencieux tout un après-midi), une jeune fille qui le récupère en cachette et compte l’adopter, quitte à prendre la fuite avec lui (sans pour autant avoir les forces de l’ordre aux trousses),… Bref, plus de 50 années séparent la parution initiale de cet album et cette réédition. Néanmoins, on s’attache aux pérégrinations de Lili voulant coûte que coûte garder cet enfant, quitte à braver la loi.

En deux mots

Une fille et un couffin.

Anthony Roux