Les nouvelles aventures de Sibylline T1 (Netch, Corteggiani) – Casterman – 9,90€



Parution : 06/2017

Résumé

Toujours propulsé par son caractère bien trempé, la petite souris Sibylline se querelle un brin avec son amoureux Taboum. Portant secours au corbeau Flouzemaker, ils vont se retrouver malgré eux embarqués dans la traque de la sorcière du cru Mélanie Chardon, aidés par l’ambiguë mage Typhus.

Notre avis

Une petite quête pour redémarrer la série Sibylline ? Idée très classique portée par le scénariste Corteggiani, qui redonne bien vie chez Casterman à l’héroïne de Macherot. Si l’histoire tient la route à défaut de surprendre, l’album ressuscite tout le plaisir – un rien daté – de replonger dans l’univers du Bosquet joyeux et de sa célèbre rongeure. Ceci grâce à une bonne reprise du graphisme de la série par Netch, ici au crayon, et un soin tout particulièrement porté aux dialogues, saturés de mots un brin vintage et savamment rythmés. Le tout donne un album bien équilibré et plaisant, devant lequel on ne boude pas son plaisir.

En deux mots

Bon petit redémarrage de la série de la petite Sibylline.

Damian Leverd

