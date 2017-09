Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » Primo Levi (Mastragostino, Ranghiasci) – Steinkis – 16€

Parution : 09/2017

Grand écrivain, Primo Levi parcourt les écoles primaires de son pays pour raconter son passage par le système concentrationnaire nazi. Face à l’incrédulité des enfants, il tente de trouver les bons mots pour figurer l’inhumanité des rouages de la machine génocidaire que lui, le petit chimiste italien, a réussi à traverser vivant.

Primo Levi a légué plus que ses mots pour témoigner de son parcours de survivant d’Auschwitz. Les auteurs italiens Mastragostino et Ranghiasci tentent dans leur roman graphique de donner un aperçu de son œuvre, en le mettant en scène lors d’une « banale » intervention auprès d’écoliers. Projet particulièrement difficile, vu l’âpreté du sujet et de l’œuvre de ce grand témoin littéraire de l’horreur du XXe siècle. Fort heureusement la modestie et la simplicité du traitement par les auteurs font beaucoup dans la réussite du livre. Ils parviennent à construire une histoire en apparence simple autour de Levi, tout en traçant des pistes de compréhension de la complexité de leur personnage, aussi pédagogue qu’en recherche perpétuelle de sens sur ce qu’il a vécu. C’est donc au final réussi, notamment grâce à une esthétique noir et blanc maitrisée et une narration très fluide.

Très honnête roman graphique sur l’un des écrivains majeurs de la Shoah.

Damian Leverd

