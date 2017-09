Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Au taf (de Castelbajac) – Delcourt – 16,95€

Parution : 08/2017

Résumé

Mais comment se passe la vie au boulot ? Qui est donc ce patron aux cheveux blancs aussi impitoyable que pitoyable ? Et ces actionnaires prêt à tout pour récupérer une (grosse) part du gâteau ? Ou encore que sont ces étranges employés qui ne vivent que par le prisme de l’entreprise ? Attendez donc de basculer du côté des bêtes de travail et là, les abeilles, girafes et autres éléphants vont avoir leur vision propre de ce qu’ils sont derrière un bureau…

Notre avis

Absurde, vous avez dit absurde ? Comme c’est absurde. Vaïnui de Castlbajac nous livre ici un ouvrage qui oscille entre humour (absurde donc) et situations de vie qui font écho à quelque événement (plus ou moins) réel. Gags en une case (parfois un peu plus), vous aurez autant de situations décrites différentes que de pages. Certains gags font mouche : à vous faire rire ou à vous faire grincer les dents selon votre situation. Bref, c’est bien vu, le dessin est on ne peut plus clair, dessiné à l’ordinateur (hey, comme le créatif de la boîte qui doit savoir se servir de son cerveau droit – le gauche ? Bof…) avec des personnages au physique arrondi, plutôt doux. Ce qui contraste avec l’acidité de certaines pages.

Seul reproche : l’album se lit beaucoup trop vite et on aurait aimé soit plus de planches, soit un prix plus abordable. Mais les actionnaires vont se frotter les mains en attendant un second tome !

En deux mots

Le travail, son environnement et ses règles absurdes donnent un album acidulé.

Anna Sam

Site de Vaïnui de Castlbajac

Lien vers la page Delcourt de : Au taf