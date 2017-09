Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » La carte du ciel (Le Gouëfflec, Richard) – Glénat – 22€

La carte du ciel (Le Gouëfflec, Richard) – Glénat – 22€



Parution : 08/2017

Résumé

Des lumières mystérieuses traversent une petite bourgade au milieu de la campagne. Des OVNIS, des avions furtifs ou un phénomène météorologique ? Les rumeurs vont bon train au lycée. Jules, Claire et Wouki croient aux extraterrestres et rêvent que ce sont bien eux qui ont survolés la région.

Retour à la réalité, au lycée, c’est l’année du bac et le prof de philo, éternel absent, va être remplacé par une jeune prof qui affole tous les garçons du lycée. Jules va alors s’éloigner de ses amis…

Notre avis

S’il est question de soucoupes volantes, du moins à l’ouverture du récit, ce n’est finalement pas le sujet principal. On y trouve plutôt les affres de la vie d’adolescents, leurs questionnements sur eux et ce qui les entourent, leur rapport avec leur famille et leur avenir. Entre frivolité et gravité, entre amitié et amour, liberté et interdits, plusieurs sujets qui accrochent la vie à l’aube de l’âge adulte se retrouvent abordés. L’histoire se lit vite et on suit avec intérêt l’avancée du récit. Le dessin plutôt épuré et mettant les décors en arrière-plan met l’accent sur les personnages et se révèle surtout un support au texte. Et ça fonctionne très bien.

En deux mots

Un récit entre thriller et questionnement philosophique avec la tête dans les étoiles.

Anna Sam

Lien vers la page Glénat de : La carte du ciel