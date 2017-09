Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » La présidente T3 (Durpaire, Muller, Boudjellal) – Les Arènes – 20€

Parution : 03/2017

Résumé

Juin 2023, alors que la colère gronde suite à la trahison et la prise de pouvoir de Marion Maréchal Le Pen, le contrôle de la population est une priorité qui tourne à l’obsession chez la jeune présidente. A San Jose en Californie se retrouvent les principaux dirigeants occidentaux qui partagent une même vision de l’identité occidentale : Donald Trump, Vladimir Poutine, Boris Johnson et Marion Marechal Le Pen ainsi que les dirigeants qui partagent la même vison de l’entreprise globalisée : Google, Apple, Amazon. Ceux-ci échangent autour de leurs intérêts communs de manière totalement décomplexée. Les mesures de contrôles renforcées, l’influence des conglomérats américains se renforcent. Le prix a payer est exorbitant, tant sur le plan financier que politique. Vécu comme une trahison, le peuple Français n’est pas prêt à payer l’addition…

Notre avis

Suite et fin de la série d’anticipation politique, de science-fiction civique comme l’ont qualifiée les auteurs. Avec la participation active de Laurent Muller éditeur « Aux Arènes », Farid Boudjellal et François Durpaire tirent le fil de la vie politique hexagonale et mondiale. Avec force détails et une vision acerbe des sphères de pouvoir, ils réussissent une fois de plus à avoir le nez creux là où d’autres n’arrivent pas à voir plus loin que le bout de leur nez. Espérons que la confiance en la capacité de résistance qu’ils sèment en fin d’album ne relève pas de la méthode coué ou du vain espoir. Quoi qu’il en soit, le résultat est particulièrement bluffant.

En deux mots

Un best seller indispensable.

Alain Lamourette

