J'veux pas vieillir (Bruller) – Hugo & Cie – 15€

J’veux pas vieillir (Bruller) – Hugo & Cie – 15€



Parution : 09/2017

Résumé

Hélène est divorcée, elle a deux ados et surtout… elle s’éloigne des 40 ans (pour ne pas dire qu’elle se rapproche des 50). Bref, elle vieillit et n’aime vraiment pas ça ! Et quand ce ne sont pas ses ados qui le lui rappellent, c’est son propre corps qui la trahit : une douleur par-ci, un poil gris par-là.

Notre avis

C’est avec beaucoup d’humour qu’Hélène Bruller évoque un sujet bien difficile à aborder pour bien des femmes (et aussi des hommes !) : l’âge ! Pour elle, l’approche de la cinquantaine la fait rejoindre un monde à part, celui des petites vieilles et des petits vieux ; un monde qu’elle imaginait bien loin mais qui finalement devient bien proche, trop proche. Incisive, avec un trait volontairement simpliste mais efficace, l’auteur sait manier l’auto-dérision pour notre plus grand plaisir.

En deux mots

Pour se dérider, pas besoin de lifting, l’humour suffit !

Anthony Roux

Lien vers la page des éditions Hugo & Cie de : J’veux pas vieillir