Flash T7 (Venditti, Van Jensen, Booth) – Urban Comics – 28€

Parution : 08/2017

Résumé

Se remettant tout juste de sa séparation avec Patty Spivot, Barry Allen, alias Flash, revient à une vie ressemblant à quelque chose de normal. Alors qu’il tente d’arrêter un vilain à Central City, un de ses ennemis les plus puissants fait son apparition. Le Professeur Zoom, sorte de version négative de Flash, accompagné de son équipe d’acolytes, menace le bolide écarlate. L’affrontement ne sera pas sans conséquences pour le super-héros ainsi que pour son père, qui, sentant la menace venir, s’est évadé de prison.

Notre avis

Ce dernier tome de l’ère new 52 pour le bolide écarlate nous présente le vilain le plus dangereux pour Flash. La menace est palpable dans ce volume et le côté psychotique de Zoom transparaît parfaitement à chaque page. On tremble souvent pour Barry à travers ce récit à suspense qui fait office de conclusion. Côté graphisme, le trait vif de Brett Booth ainsi que son découpage apportent beaucoup de dynamisme à l’histoire tout en permettant une lecture limpide.



En deux mots

Une conclusion à suspense.

Adrien Béroud

