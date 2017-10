Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Les Harlem Hellfighters (Brooks, White) – Pierre de Taillac – 14,90€

Les Harlem Hellfighters (Brooks, White) – Pierre de Taillac – 14,90€



Parution : 03/2017

Résumé

1917, les pays dits civilisés d’Europe se déchirent dans une tragique boucherie. Les hommes meurent par milliers, chaque jour. De l’autre côté de l’Atlantique, des hommes, pourtant non concernés par ce qui se passe sur le Vieux Continent, décident d’aller combattre, parmi eux, des hommes noirs.

Méprisés à cause de leur couleur de peau, dans leur propre pays, ces hommes vont malgré tout aller risquer leur vie pour une guerre de blancs. Leur propre armée les rejette, les exclut, leurs compatriotes leur font la misère et, une fois arrivés au front, ces hommes se distinguent par leur bravoure, leur ténacité, leur combativité. Sous les ordres de l’armée française, ils sont craints de leurs ennemis qui les surnomment alors les Harlem Hellfighters.

Notre avis

Les indigènes de la République n’étaient pas les seuls combattants de couleur durant la Première Guerre Mondiale. Bien moins connus, les soldats afro-américains du 369ème régiment d’infanterie de l’armée américaine sont ici mis en valeur dans un vibrant hommage. Décorés par la France et pourtant oubliés des manuels d’Histoire, ces soldats sont un parfait reflet de leur époque, ici bien mis en valeur par Max Brooks (World War Z) et Caanan WHite. Seul défaut : le manque de lisibilité. L’album est dense et le choix de livrer un album en noir et blanc, en petit format, nuit à la compréhension générale. Il n’est en effet pas rare de ne plus s’y retrouver parmi les personnages (traits assez proches, peu de signes distinctifs et tous dans le même uniforme). Mais passé ce défaut, cette lecture nous permet de découvrir des hommes qui n’ont pas fait que combattre un ennemi dans les tranchées mais bien une profonde injustice, dans leur propre pays, qui mettra du temps à disparaître… et qui n’a pas encore totalement disparu.

En deux mots

Les engagés volontaires afro-américains : des héros méconnus.

Anthony Roux

Lien vers la page des éditions Pierre de Taillac de l’album : Les Harlem Hellfighters