DC Comics – La légende de Batman – L'an zéro 1ère partie (Snyder, Capullo) – Eaglemoss – 2,99€

Parution : 08/2017

Résumé

Bruce Wayne, après plusieurs années de disparition, est de retour à Gotham. Alors que tout le monde le croit mort, il s’attaque, dans l’ombre et sans dévoiler son identité, au gang de Red Hood qui sévit dans la ville. Avec l’aide d’Alfred, il va tenter de contrer son mystérieux plan. L’apprentissage sera rude et Bruce sera confronté à des difficultés qui lui seront difficiles de surmonter et qui le pousseront à devenir Batman.

Notre avis

Après l’excellente collection DC Comics – le meilleur des super-héros, Eaglemoss lance une collection dédiée au chevalier noir. Pour commencer, l’éditeur nous propose les origines de Batman revues et corrigées par le talentueux duo Scott Snyder et Greg Capullo. Bien que traitée de nombreuses fois, les auteurs proposent une relecture intense et passionnante tout en étant plus légère et moins sombre que les versions précédentes. Un futur classique.

A noter, que pour les abonnés, Eaglemoss propose de nombreux cadeaux qui agrémentent la collection (mug, plaques en métal, livre grand format ou encore serre-livres).

En deux mots

Qu’est ce qui te plaît dans Gotham, Bruce ?

Adrien Béroud

