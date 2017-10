Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Demi-sang (Hubert, Gatignol) – Soleil – 26€

Demi-sang (Hubert, Gatignol) – Soleil – 26€



Parution : 06/2016

Résumé

Retour dans l’univers des Ogres-Dieux, pour cette fois s’immerger dans l’histoire de Yori, fils adultérin d’un membre humain de leur cour. Le jeune enfant va malgré les drames familiaux et les épreuves gravir une à une les marches du pouvoir, jusqu’à atteindre le poste le plus envié au château. D’où son intime envie de vengeance pourra s’assouvir…

Notre avis

On avait déjà été largement secoué par le premier volet de la saga des Ogres-Dieux, « Petit », conte alors lancé sur des bases graphiques et narratives assez hors normes. Hubert ici propose un récit parallèle chronologiquement au premier volume, centré sur l’ascension d’un humain dans le monde des ogres. Le scénariste de Miss pas touche étoffe brillamment sa série, avec une BD bien échafaudée et l’épaississement de l’univers déjà efficacement esquissé lors du précédent tome. Cruelle, riche et finement organisée, son histoire est formidablement bien servie par Bertrand Gatignol, qui continue d’œuvrer tel un orfèvre à l’illustration. On connaissait cet auteur via notamment le très réussi Pistouvi avec Merwan au scénario. Il démontre dans ce livre une maîtrise encore plus aiguisée du rythme et du découpage. Et ses affolants décors et personnages – parfois gigantissimes – n’en ressortent que sublimés, pour une série qui semble bel et bien continuer une ascension vers les hauteurs de ses personnages titres. Barbara Canepa tient assurémen,t avec ces deux auteurs, des formidables créateurs dans sa collection Métamorphoses, déjà riche de belles et grandes plumes.



Épatante et sombre deuxième pierre de la saga familiale des Ogres-Dieux

Damian Leverd

