Parution : 10/2017

Résumé

En matière de bêtise et de cruauté, il n’y pas besoin d’aller dans les prisons d’une quelconque dictature ou de suivre le compte Twitter de Donald Trump, une cour de récré suffit. Nos charmants bambins peuvent être très méchants entre eux et ce que les adultes mettront sur le simple compte de la chamaillerie, de disputes anodines, les enfants le vivent bien différemment. C’est ce qui arrive à Emma, entrée en CE1. Elle est dans la même classe que Clarisse qui a fait d’Emma sa tête de turc. Non seulement Clarisse se montre agressive, méchante et violente avec Emma mais aussi, elle arrive à l’isoler et à l’empêcher d’avoir des amis. Les adultes, parents et enseignants en tête, mettent du temps à s’en rendre compte…

Notre avis

Le harcèlement scolaire devient (enfin) un sujet qui n’est plus vraiment tabou mais qui, malgré tout, a encore du mal à être réellement pris au sérieux, notamment par l’institution scolaire. Ana, fille du dessinateur Bloz, a souhaité parler du harcèlement scolaire en BD, harcèlement qu’elle a elle-même vécu. Mais plutôt que de l’aborder sous l’angle du témoignage autobiographique, elle a préféré l’attaquer sous l’angle de l’humour, sans pour autant minimiser la situation. Cette lecture donne vraiment à réfléchir et pourra permettre aux parents d’aborder ce sujet avec leurs enfants, qu’ils soient victimes, témoins ou même harceleurs. On peut même espérer, soyons fous, que l’Education Nationale commande ce titre pour chacun des établissements scolaires du pays : cet investissement serait réellement utile.

En deux mots

Avec la rentrée scolaire, cet album permet de bien mettre en image le sujet du harcèlement scolaire.

Anthony Roux

