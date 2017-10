Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – La légende de Batman – L’an zéro 2ème partie (Snyder, Capullo) – Eaglemoss – 8,99€

Parution : 08/2017

Résumé

Alors que le jeune Batman a vaincu Red Hood, une nouvelle menace a fait son apparition. Le Sphinx a plongé Gotham City dans l’obscurité. Ce nouveau criminel va pousser le jeune chevalier noir dans ses retranchements en lui proposant des énigmes toutes plus tordues les unes que les autres. Batman devra utiliser toutes ses compétences, martiales et psychologiques, pour sauver sa ville natale de la folie et du chaos.

Notre avis

Suite et fin des origines du chevalier noir sauce Snyder et Capullo et autant le dire tout de suite, c’est une véritable réussite. Le duo propose une histoire palpitante, riche en rebondissements. L’ambiance post-apocalyptique, parfaitement retranscrite par de dessinateur Greg Capullo, donne une saveur particulière à cet ouvrage. On se plaît à suivre les aventures de Batman au milieu d’une Gotham transformée et envahie par la végétation. Enfin, la redéfinition du Sphinx, criminel à l’image désuète permet de lui redonner un certain lustre.

En deux mots

Une lecture incontournable pour les fans de Batman.

Adrien Béroud

Lien vers la page Eaglemoss de la collection : DC Comics – La légende de Batman