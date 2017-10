Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Game Over T16 (Midam, Adam, collectif) – Glénat – 10,95€

Game Over T16 (Midam, Adam, collectif) – Glénat – 10,95€



Parution : 10/2017

Résumé

Boum, paf, blork, ouille, argh, pouitch… Et plus encore, voilà quelques-unes des morts atroces que vont subir la princesse et le petit barbare au fil des pages. A un moment, on a presque cru que le petit barbare allait enfin parvenir à la fin du jeu, mais en fait… non… ces panneaux « exit » sont bien facétieux si même eux se mettent à se produire en usine !

Notre avis

Est-il possible de se renouveler après autant de gags ? Il faut croire que oui… Cela est rendu possible par la coopération de scénaristes aux horizons multiples depuis déjà pas mal d’années. Comment faire ? Cliquer ici : gameoverforever et faites émerger votre talent.

Alors, il faut se l’avouer, on ressent une certaine inégalité dans cette série de gags (alors que les précédents albums semblaient d’un plus haut niveau côté comique), et certains demanderont soit une relecture attentive (et pour les plus jeunes lecteurs, ça sera soit le top, soit le flop) quand d’autres esquisseront tout juste un sourire. Malgré tout, on suit les mésaventures du petit barbare et on essaie d’imaginer quels horribles sorts vont arriver au sauveur et à sa « sauvée des blorks ».

Par contre, est-il utile de vous rappeler que les dessins de Midam sont aux petits oignons et que la lecture se révèle toujours un vrai plaisir ? Oui ? Voilà, c’est fait !

En deux mots

Petit barbare, un jour tu y arriveras (ou pas!)…

Anna Sam

