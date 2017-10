Accueil » Actualite-bd » 60 ans de Gaston ! ça se fête – PREVIEW

Et oui, Gaston fête ses 60 ans. Pour l’occasion, les éditions Dupuis sortent un album hommage (à paraître le 20 octobre).

On ne présente plus Gaston, le plus célèbre gaffeur de toute l’histoire de la bande dessinée !

En 2017, cet anti héros débordant de malice et de créativité, créé par Franquin, fête ses soixante ans. Soixante ans d’émotions, de gags et d’inventions décalées auxquels la BPI du Centre Pompidou à Paris consacra une exposition durant plusieurs mois.

À leur tour, de nombreux auteurs contemporains ont tenu à rendre hommage à cette irrésistible figure de l’humour et à son fameux pull-over vert en se la réappropriant et en lui donnant de nouveau vie à travers leurs dessins.

Au fil des planches, dont certaines sont inédites et d’autres ont été publiées dans le Journal Spirou depuis le début de l’année, c’est tout l’amour à l’égard de Gaston et de la bande dessinée que l’on retrouve avec un incomparable plaisir.

Et comme on aime partager les belles planches, voilà quelques pages et si vous ne lisez pas le journal de Spirou, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !

La Galerie des gaffes

64 pages – 12,50€

Parution : 20 octobre 2017

Cliquez donc sur les images pour voir en plus grand les bêtises de notre cher Gaston !