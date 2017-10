Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » All Star Batman T1 (Snyder, Romita Jr, Shalvey) – Urban Comics – 17,50 €

All Star Batman T1 (Snyder, Romita Jr, Shalvey) – Urban Comics – 17,50 €

Parution : 09/2017



Résumé

Batman est chargé d’escorter hors de Gotham City son vieil ami Harvey Dent, connu sous le nom de Double Face. Le chevalier noir accompagne le vilain dans un voyage à travers le pays pour réparer son visage cicatrisé et dans l’espoir de lui redonner son identité d’Harvey Dent pour toujours. Mais l’ancien procureur de Gotham City ne l’entend pas de cette oreille et met à prix la tête de l’homme chauve-souris, attirant la convoitise de tous les assassins et méchants du pays. Le voyage ne sera pas de tout repos.

Notre avis

Après avoir brillamment scénarisé la série régulière Batman, Scott Snyder revient sur ce personnage avec une nouvelle série et un nouveau concept. Le chevalier noir quitte l’enceinte de Gotham pour se retrouver sur les routes à travers un road-trip avec son ami/ennemi Harvey Dent. Le récit est à la fois violent, drôle, sombre et lumineux. L’histoire, sans être révolutionnaire (soyons honnêtes, ce n’est pas la meilleure histoire sur Batman écrite par Scott Snyder) est plaisante à lire. Côté dessin, on retrouve John Romita Jr qui, malgré quelques baisses de régime sur certaines pages, propose un travail solide avec quelques scènes très réussies.



En deux mots

Un road-trip en compagnie de Batman.

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : All Star Batman T1 – mon pire ennemi