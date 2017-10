Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Verdun T2 (Le Naour, Marko, Holgado, Bouet) – Grand Angle – 13,9 €

Verdun T2 (Le Naour, Marko, Holgado, Bouet) – Grand Angle – 13,9 €



Parution : 02/2017

Résumé

Le commandant Sylvain-Eugène Raynal se porte volontaire pour assurer le commandement du fort de Vaux, clef de voûte de la défense de Verdun dans la terrible bataille qui vient de commencer début 1916. Strict et rigide à son arrivée fin mai, il découvre une situation désespérée et des hommes à bout, manquant de nourriture, d’eau, de sommeil. Pendant deux semaines, il va diriger la résistance du fort d’une manière que Français comme Allemands vont qualifier d’héroïque.

Notre avis

Le premier tome présentait la préparation de la bataille et se révélait un peu décevant, trop factuel et avec peu d’humain. La prise de distance de l’historien Jean-Yves Le Naour, spécialiste reconnu de la Grande Guerre et scénariste de la plupart des albums publiés par Grand Angle sur cette période (et même au-delà, voir ici), ne nous permettait pas de nous impliquer vraiment dans l’histoire. Ce tome, qui peut être lu de manière indépendante, est tout le contraire. Nous sommes au cœur du fort, nous avons soif et un goût de terre dans la bouche. L’histoire est écrite par les vainqueurs et souvent enjolivée. Les actes de bravoure sont parfois exagérés… mais pas dans ce cas. Les hommes pris au piège du fort de Vaux ont vraiment vécu l’enfer pendant deux semaines et leur résistance a changé le cours de la bataille de Verdun.

Pour faire aimer l’Histoire, il faut raconter une histoire, même si celle-ci n’est que sang et souffrance, ce qu’ont bien réussi à faire tous les auteurs impliqués dans la réalisation de cet album. Comme toujours, il est accompagné d’un court dossier documentaire.

En deux mots

Un album qui donne soif… et dire que ce n’est qu’une BD…

Jérôme Blachon

