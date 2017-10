Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » L’Ecorce des choses (Bidault) – Warum – 17€

L’Ecorce des choses (Bidault) – Warum – 17€

Parution : 10/2017

Résumé

Une petite fille de neuf ans, atteinte de surdité, qui débarque dans une campagne verdoyante avec sa famille. La vie va y suivre son cours, dans une nature à investiguer, des rêveries à projeter et des parents qui, eux aussi, vont devoir s’adapter à ce nouveau cadre de vie.

Notre avis

Avec « L’écorce des choses », Cécile Bidault confirme tout le bien qu’on pouvait penser d’elle (voir ici son blog), l’équipe de Bulle d’Encre en premier. Difficile d’assurer une grande objectivité, tant nous avons croisé la jeune dessinatrice à Angoulême – où elle fut d’ailleurs primée en catégorie BD scolaire – ou encore en festival. Passée par l’Ecole Estienne, elle finit l’ENSAD, avec cette Ecorce, ramification BD de son projet animé de fin d’études (voir son tumblr dédié à ce double projet d’animation et d’édition). Et elle y réussit, façon tour de force : disons-le franchement, une sacrée claque graphique et narrative attend le lecteur dans un paquet de coins de cases et de pages, tant Cécile y excelle absolument partout. Finesse psychologique, trait léger et fouillé, couleur épatante, dureté progressivement assénée, rythme narratif dosé avec minutie, toutes les cases de l’album de premier plan semblent et sont cochées, dans une histoire aussi dénuée de paroles qu’emplie de sens. Et Warum ayant assuré – une fois de plus – dans la fabrication de ce beau livre, les amateurs de BD moderne ne pourront qu’accourir pour la lire.

En deux mots

Puissante première publication pour la, chaque jour un peu plus prometteuse, Cécile Bidault.

Damian Leverd

