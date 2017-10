Accueil » Univers BD Européenne » News BD européenne » Astérix et la Transitalique : retour de la conférence de presse du 9 octobre 2017

Chaque nouvel album d’Astérix suit une communication bien rodée, selon une chronologie minutieusement calculée.

D’abord, quelques annonces sur le titre, le thème et la date de sortie.

Puis, à quelques jours du lancement, de plus amples informations arrivent, également bien filtrées. Pas question qu’une partie de l’intrigue fuite dans la presse ou les réseaux sociaux !

Il faut dire que, rien que pour l’édition française, le tirage est à deux millions d’exemplaires.

On en sait désormais plus.

Astérix et Obélix (et avec Idéfix, pas laissé au village cette fois) participent à une course dans toute l’Italie et c’est même Obélix qui conduit.

Une dizaine de concurrents, et de tout autant de nationalités, vont s’affronter.

Le Romain est le grand favori… et le méchant de cette aventure : Coronavirus, toujours masqué, flanqué de son fidèle Bacillus.

Inutile d’en dire plus…

Rendez-vous le 19 octobre pour découvrir cette nouvelle aventure.

Merci aux éditions Albert René pour l’invitation.

Crédits images : Jean-Yves Ferri / Didier Conrad / Editions Albert René