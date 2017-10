Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Musnet (Kickliy) – Dargaud – 12,99 €

Musnet (Kickliy) – Dargaud – 12,99 €

Parution du tome 4 : 06/2017

Résumé

Une souris arrive par hasard à Giverny, dans le jardin de Monet. Elle y rencontre une galerie de personnages qui vont devenir ses amis, essentiellement Mya, jolie souricette qui veut être écrivain, Chiby l’araignée joueuse et Rémi, écureuil sans queue, égocentrique et acariâtre, qui devient son maître de peinture. C’est aussi là qu’il trouve son nom, Musnet, et sa vocation, l’art.

Notre avis

En 4 tomes et 4 saisons, les aventures de Musnet sont avant tout une belle rencontre avec le monde de l’art. Entre deux galipettes « sourissesques », les discussions entre les protagonistes nous invitent mine de rien à une réflexion sur le processus créatif, l’art, la valeur marchande d’une œuvre… Bien entendu, au détour d’une case, nous croisons le grand peintre, découvrons les Nymphéas ou nous promenons dans son jardin mais l’essentiel n’est pas là. C’est la construction d’un artiste qui se cherche, qui doute, et qui crée. Le dessin de Kickliy est particulièrement bien adapté à une série jeunesse. Ses couleurs sont magnifiques également. Derrière un nom aussi compliqué, il ne peut y avoir qu’un pseudo et son porteur entretien son mystère. Mais pour tout savoir sur Musnet et sur l’auteur, n’hésitez pas à lire la très belle série d’entretiens réalisée par Laura Crevel-Floyd et publiée sur son blog. Enjoy !

En deux mots

Une belle série pour évoquer l’art auprès des enfants… et des plus grands !

Jérôme Blachon

