Accueil » Univers BD Européenne » News BD européenne » Tapages nocturnes lance une nouvelle série d’albums érotiques

Tapages nocturnes lance une nouvelle série d’albums érotiques



Tapages nocturnes et un petit éditeur d’albums érotiques, plutôt de qualité.

Il a publié simultanément trois albums (en avril 2017) qui, bien qu’indépendants, forment un ensemble cohérent. Chacun d’eux regroupe trois histoires courtes érotiques se situant dans trois pays : le Japon (Les contes du kimono d’or), la Chine (Contes fleuris du Yang-Tse) et l’Inde (Les contes oubliés du Kama-Sutra).

De beaux albums, à la fabrication et à l’esthétique irréprochable. Les dessins sont soignées, les histoires plus ou moins intéressantes mais c’est le lot des albums à histoires courtes. Sur ce point, les Contes du kimono d’or est l’album le plus réussi. Une mention spéciale pour la mise en couleur, douce et avec de beaux effets de matières. Il en ressort une indéniable impression de qualité.

Pourtant, si les amateurs d’érotisme seront comblés, nous sommes dans un entre deux qui peut être frustrant. Ici, pas de scène de sexe hard, pas de pénétration visible, pas de situations rocambolesques. Contes oubliés du Kama Sutra est, des trois, l’album le plus démonstratif visuellement.

Pour les plus de 18 ans, certes, mais l’ensemble, quoique très beau, reste assez sage.

De l’érotisme de qualité, léché, sans vulgarité, très propre… trop ?

Jérôme Blachon

Infos

Chaque album est disponible au prix de 15€ aux éditions Tapages Nocturnes

– Contes du kimono d’or (L1J, H2O2)

– Contes oubliés du Kama Sutra (Thompson, Mirten, Tayal, studio Kalapani)

– Contes fleuris du Yang-Tse (Chu Mi)