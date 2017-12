Accueil » L'ASSOCIATION » Concours » Prix de la BD Fnac 2018 – Appel aux votes ! … et concours !!!

Prix de la BD Fnac 2018 – Appel aux votes ! … et concours !!!

Après l’Eté Diabolik de Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse, quel titre, parmi les 20 suivants sera le lauréat 2018 du Prix BD Fnac ?

Betty Boob, de Rocheleau et Cazot, chez Casterman

Ces jours qui disparaissent, de Le Boucher, chez Glénat

Collaboration horizontale, de Maurel et Navie, chez Delcourt

Edelweiss, de Mazel et Mayen, chez Vents d’Ouest

Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu, de Sapin, chez Dargaud

Giant T1, de Mikael, chez Dargaud

Ideal Standard, de Picault, chez Dargaud

Imbattable T1, de Jousselin, chez Dupuis

L’aimant, de Harari, chez Sarbacane

Le joueur d’échecs, de Sala, chez Casterman

Le journal d’Anne Frank, de Folman et Frank, chez Calmann-Lévy

Les deux vies de Baudouin, de Toulmé, chez Delcourt

Les reflets changeants, de Mermilliod, chez Le Lombard

Momo T1, de Hotin et Garnier, chez Casterman

Natures mortes, de Zidrou et Oriol, chez Dargaud

Opération Copperhead, d’Harambat, chez Dargaud

Saga de Grimr, de Moreau, chez Delcourt

Shi T1, de Zidrou et Homs, chez Dargaud

Une soeur, de Vivès, chez Casterman

C’est vous qui décidez ! Du 1er au 10 décembre 2017, le public sera amené à voter pour son album coup de cœur et cinq finalistes seront retenus, présentés à un jury.

Pour voter, c’est ici !

Et vous savez quoi ? La Fnac et Bulle d’Encre vous proposent même de remporter un de ces albums, au choix… Tout se passe sur notre page Facebook, il suffit de cliquer là :

Ce concours est ouvert aux résidents de France métropolitaine.