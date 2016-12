Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » La petite mort(e) (Mourier) – Delcourt – 15,50€

Parution : 10/2016

Résumé

La mort fauche. La mort a une femme. Et ils vont avoir un bébé ! Dans la grande tradition familiale, la mort est masculine de mort en mort. Mais voilà que le bébé est une morte. C’est bien fâcheux pour la mort qui va laisser sortir toute sa testostérone, son machisme et sa violence face à son pendant féminin. Alors, il va voir son pote Michel qui est serial-killer parmi les vivants pour se remonter le moral.

Notre avis

On savait la mort sans pitié mais elle est en plus d’une violence qui rappellerait certains hommes plutôt violent-macho sur les bords. C’est même assez troublant. Mais nous sommes en présence d’une BD d’humour noir. Le mâle domine mais gagne-t-il à la fin ? C’est là l’une des questions de l’ouvrage. En plus, bien sûr il y a l’humour pipi caca (oui, le caca est présent, tout comme les boobs des téléboobies), l’amour et la volonté de changement (c’est maintenant). D’un coup de crayon minimaliste, Davy Mourier croque la mort au féminin et nous offre une réflexion pertinente sur nos propres vies.



En deux mots

La petite morte sera féminine ou ne sera pas !

Anna Sam

