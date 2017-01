Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Collection Lili T41 (Hiéris, Al. G.) – Hachette – 8,50€

Collection Lili T41 (Hiéris, Al. G.) – Hachette – 8,50€



Parution : 05/2016

Résumé

Le professeur Alcide Matou est au plus mal et demande à son ami M. Minet de venir le rejoindre en Grèce pour finir ses fouilles : il est en possession d’une statue antique d’Artémis, réalisée par Praxitèle, aux jambes manquantes. Le vieux savant est persuadé que le reste de la statue se trouve sur son chantier de fouilles. Minet s’embarque donc pour la Grèce aux côtés de Lili, Dan, Gédéon et Rarahu. La statue suscite malgré tout quelques convoitises.

Notre avis

Cette aventure de Lili mélange de nombreux ingrédients : des bandits infiltrés sur un chantier de fouilles, une chasse au trésor archéologique, la présence des viles cousines et de nombreux quiproquos. Toujours autant « verbale » (l’album date de 1970), cette série peut surprendre un lectorat peu habitué à ce type de récit.

En deux mots

Lili va se faire voir chez les Grecs.

Anthony Roux