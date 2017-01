Accueil » Autour de la BD » Anime » Izetta (Studio: Ajia-do Animation Works)

Izetta (Studio: Ajia-do Animation Works)

Début de diffusion : 01/10/2016 – En cours

10 épisodes parus au 04/12/2016

Disponible sur

Résumé

Dans une réalité alternative se déroulant pendant la seconde guerre mondiale, la Princesse Finé essaie désespérément de protéger son petit pays Eylstadt situé dans les Alpes, sur le point d’être envahi par Germania. Malheureusement, les alliés se font rares. Mais elle va trouver une alliée inattendue en libérant Izetta, dernière survivante d’un clan de sorcières, qu’elle avait croisée dans son enfance mais dont elle avait perdu la trace. A elles deux, elles vont, contre toute attente, relever le défi de résister à leur envahisseur.

Notre avis

Assurément LA série la plus prometteuse de ce line-up d’hiver 2016 de Crunchyroll. Une animation de très haut niveau avec des plans et travelling magnifiques, des personnages très charismatiques et au final, un scénario historique de réalité alternative plutôt engageant et une bande son très réussie. Bref, tous les ingrédients sont réunis ici pour un très bon cru. Attention toutefois aux scènes fan service qui font leur apparition à partir du quatrième épisode et qui n’apportent rien à l’histoire voire même gâchent notre plaisir (en tout cas le mien, peut être pas celui de tout le monde). Tout ceci est pardonnable et il serait vraiment dommage de passer à côté de cette série dont le mix est franchement original : uchronie sur fond de magie de sorcière… il fallait oser!

Lien vers la fiche de la série sur :

En deux mots

Une série originale et très bien réalisée, incontournable pour les amateurs d’uchronies

Julien Jaccone