Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Et Dieu créa Bardot (Rodolphe, Kolonelchabert) – Jungle – 14,95€

Et Dieu créa Bardot (Rodolphe, Kolonelchabert) – Jungle – 14,95€



Parution : 11/2016

Résumé

La France a besoin de retrouver un peu le moral au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. La couleur est de plus en plus présente et remplace le triste noir et blanc. Dans les journaux, une jolie jeune femme se fait remarquer par le scénariste Roger Vadim. Il arrive à convaincre Marc Allégret de financer son prochain film avec cette belle blonde… Le projet ne se fera pas mais un autre verra le jour avec « Et Dieu créa la femme ». La carrière de Brigitte Bardot est lancée.

Notre avis

Rodolphe et Kolonelchabert proposent ici une biographie sélective de Brigitte Bardot en la faisant débuter lorsqu’elle fait ses premières apparitions médiatiques pour la conclure sur la fin de sa carrière cinématographique : son enfance puis ses nouveaux combats (cause animale ou idéologie politique) sont aux abonnés absents. Ce choix de se concentrer sur une période finalement restreinte permet en revanche de mieux accentuer le côté mythe de Bardot. L’album lui-même la place au centre de tout, aussi bien sur le traitement graphique (choix iconographiques, physionomie des personnages) que sur le positionnement narratif (personnages secondaires peu développés, contexte social non évoqué).

En deux mots

Une biographie volontairement sélective sur le mythe BB.

Anthony Roux

Lien vers la page des éditions Jungle de : Et Dieu créa Bardot