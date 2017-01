Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Planète Gaspard T1 (Beka, Domas, Cosson) – Bamboo – 10,60 €

Parution : 08/2016

Résumé

Gaspard est un garçon distrait. Très très distrait. Il est tellement sur la lune qu’il n’en redescend que rarement, se mettant ainsi dans des situations cocasses. Ses parents sont inquiets, bien sûr, sa sœur le prend pour un idiot (pour être poli) et sa maîtresse passe de l’agacement à l’abattement face à ce phénomène que rien ne peut déstabiliser. Car Gaspard, dans son monde, est heureux. Les autres ne le comprennent pas ? Qu’importe ! Il ne pleut jamais sur sa planète, il attrape les étoiles et les poissons-lunes, il discute avec les sélénites (les habitants de la lune)…

Dans ce premier opus, un fil rouge guide le lecteur, celui de l’ami de Gaspard. Mais un enfant tel que lui peut-il avoir un ami ? Ses parents et sa psy ne le croient pas lorsqu’il l’affirme, et le dénommé Colin passe vite pour un ami imaginaire. Ce qu’une série de quiproquos ne va que confirmer dans l’esprit des adultes.

Notre avis

Le dessin du marseillais Domas est très clair, efficace et la mise en couleur est réussie. Mais l’originalité principale réside dans les dialogues. C’est une suite de jeux de mots et d’expressions qui donnent un double niveau de lecture. Il est ainsi possible de lire cette histoire en famille pour expliquer tel ou tel passage, que l’enfant seul peut tout à fait comprendre mais sans saisir la nuance du jeu de mot. Toutefois, il est toujours difficile pour un adulte de juger un album jeunesse, même si nous répétons à l’envie que nous sommes restés de grands enfants. Lorsqu’on a la chance d’avoir des cobayes à domicile, il ne faut pas hésiter. L’examen a été rapide : lu et approuvé !

En deux mots

Un personnage attachant et un album agréable à lire, autant pour les petits que pour les grands.

Jérôme Blachon

