DC Comics – Le meilleur des Super-héros T19 – Justice League – année un 2ème partie (Waid, Augustyn, Kitson) – Eaglemoss – 12,99€

Parution : 04/2016

Résumé

Suivis et épiés par l’organisation Locus, les membres de la Justice League tentent d’avoir des réponses afin de savoir qui est le mystérieux investisseur qui les finance pour lever toute suspicion. Après une entrevue avec Simon Carr, l’intermédiaire de cet investisseur, ils vont devoir faire face au vilain Xotar. Durant cette confrontation, ils seront aidés par Superman. L’occasion pour l’homme d’acier de rejoindre la Justice League ? Pendant ce temps, la menace Locus se précise, l’organisation maîtrise le transfert d’ADN extraterrestre dans les tissus humains et est prête à lancer son attaque.

Notre avis

Suite et fin de ce récit racontant les débuts de la Justice League. Cette deuxième partie qui convoque de nombreux personnages de l’univers DC Comics est riche en action et se lit avec plaisir. Les relations entre les différents héros s’étoffent et les pointes d’humour sont toujours présentes. Côté dessin, Barry Kitson prend toute la mesure des différents personnages et son trait, bien que classique, fait des merveilles.

En deux mots

La réunion des plus grands super-héros de l’univers DC Comics.

Adrien Béroud

Lien vers la page Eaglemoss de la collection : DC Comics – Le meilleur des Super-héros