Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Un Norvégien vers Compostelle (Jason) – Delcourt – 15,50€

Un Norvégien vers Compostelle (Jason) – Delcourt – 15,50€



Parution : 01/2017

Résumé

John est norvégien et il part faire le chemin de Compostelle. Il part de St-Jean-Pied-de-Port pour aller à St-Jacques-de-Compostelle et s’il le peut, il ira jusqu’au cap Finisterre. 800 kilomètres à pieds, seul avec lui-même, entrecoupé de rencontres, de lieux symboliques et magiques (et d’autres décevants), d’ampoules aux pieds, de conversations avec les autres pèlerins et du cheminement personnel face à cette aventure qui attire des millions d’hommes et de femmes depuis des centaines d’années.

Notre avis

Voilà un carnet de voyage qui fait la part belle aux réflexions de l’auteur face au chemin, le lecteur suit la route et s’accroche aux chaussures de John. Ne vous attendez pas à découvrir les panoramas tout au long de l’album, les décors étant généralement presque anecdotiques, on a plus l’impression de suivre le cheminement des questionnements et des pensées de l’auteur, le dessin devient d’ailleurs un support presque accessoire, l’essentiel du message se lit à travers les phylactères. Alors, pour qui veut avoir un aperçu du chemin, celui-ci apparaîtra bien vide et creux. Dommage. Les personnages sont anthropomorphiques et transformés en chiens humanoïdes, si cela ne change pas le sens de la lecture, peut-être permet-il aux lecteurs de s’approprier plus les réflexions de John.

En deux mots

Un carnet de pensées au cœur du chemin de St-Jacques-de-Compostelle.

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : Un norvégien vers Compostelle