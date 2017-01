Accueil » Univers BD Européenne » News BD européenne » Un nouvel album d’Astérix pour octobre 2017

Un nouvel album d’Astérix pour octobre 2017

En 2017, Albert Uderzo fêtera ses 90 ans. Cette année sera également le triste anniversaire de la disparition de René Goscinny.

Le dernier album co-signé par Goscinny et Uderzo, Astérix chez les Belges, sera réédité au cours du premier semestre et une exposition sera consacrée aux deux auteurs au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles du 16 mai au 3 septembre 2017.

Mais surtout, 2017 sera la sortie d’un nouvel album d’Astérix, le 37ème, qui déboulera en librairie le 19 octobre !

Aux commandes, c’est encore Jean-Yves Ferri, au scénario et Didier Conrad, au dessin, qui avaient déjà réalisé Astérix chez les Pictes en 2013 et Le Papyrus de César. Et, si vous connaissez bien l’univers du petit Gaulois, vous aurez certainement deviné, tradition oblige, que cette nouvelle aventure emmènera les irréductibles en voyage !

Cerise sur le gâteau, les auteurs ont dévoilé une planche exclusive, que nous vous livrons ici-même (cliquez pour l’agrandir) :



Par Toutatis !!!