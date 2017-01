Accueil » Autour de la BD » Expos-Salons » Cosey, Grand Prix d’Angoulême 2017

Cosey, Grand Prix d’Angoulême 2017

Le nom du Grand Prix d’Angoulême 2017 a été révélé. Il s’agit de Cosey, auteur de Jonathan (Prix du meilleur album en 1982), Saigon-Hanoi (Prix du meilleur scénario en 1993) et, tout récemment d’Une mystérieuse mélodie – Comment Mickey rencontra Minnie.

L’auteur suisse voit ainsi l’ensemble de sa carrière salué par ses pairs, commencée dès 1966 comme illustrateur dans une agence publicitaire alors qu’il n’avait que 16 ans . Il met le pied dans l’univers de la BD en 1970 suite à sa rencontre avec Derib, à l’époque seul auteur suisse de BD professionnel, et où il devient son apprenti et coloriste. Ses premières réalisations personnelles sortent dès 1971 avec Monfreid et Tilbury sur des scénarios d’André-Paul Duchâteau puis Paul Aroïd, Clarence et Séraphin Ledoux (1972) et Jonathan (1975).

Il a réalisé plusieurs albums pour le Lombard (collection Histoires et Légendes et collection Signée) et Dupuis (collection Aire libre).