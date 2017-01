Accueil » Actualite-bd » FIBD 2017 – Les Vidéos

FIBD 2017 – Les Vidéos

Vous n’étiez pas au Festival International de La Bande Dessinée d’Angoulême cette année 2017 ?

« La 44e édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême vient de se terminer. Elle aura de nouveau permis d’ouvrir une fenêtre majeure sur le 9e Art.

Avec une programmation dense, éclectique et internationale, les festivaliers ont pu découvrir, ou redécouvrir, des œuvres incontournables, devenues des « classiques », telles que celles d’Hermann, Christin et Mézières, Will Eisner, mais aussi certaines encore trop méconnues, dont celles de Sophie Guerrive, Loo Hui Phang, Kazuo Kamimura. La manifestation a ainsi réaffirmé sa vocation à mettre en avant les grands noms de la bande dessinée, mais également ses avant-gardes et ses jeunes talents.

L’événement aura été aussi un espace de création (avec ses Concerts de dessins®, le Concert de China Moses & Pénélope Bagieu, …) et de réflexion sur les enjeux de l’univers de la bande dessinée, comme la place des autrices et le statut des auteurs.

La visite de la Ministre de la Culture, qui a qualifié la manifestation de « joyau » en la comptant parmi « les plus grands Festivals », a donné une dimension supplémentaire à celle-ci.

Sous l’égide de son organisation et avec le concours des professionnels de la bande dessinée et des partenaires publics et privés, l’événement a ainsi globalement démontré sa dynamique… »

Séance de Rattrapage en images

Site Officiel du FIBD 2017

Jean-Claude Attali

Pour le Palmarès Final, suivre le lien.

Pour le Palmarès « Découvertes », suivre le lien.