Undertaker T2 (Dorison, Meyer) – Dargaud – 13,99€

Undertaker T2 (Dorison, Meyer) – Dargaud – 13,99€

Parution : 11/2015

Résumé

Suite du premier tome, chroniqué ici.

On y retrouve, avec un plaisir non dissimulé, nos trois héros, l’Undertaker, la belle Rose et Lin, une chinoise acariâtre et virulente dans des pérégrinations qui doivent les mener à la réalisation de leur mission dans une succession de rebondissements rocambolesques au milieu des canyons et des chemins désertiques et poussiéreux, au mépris de tous les dangers.

Notre avis

Fin de cette histoire qui ressemble au film éponyme Le transporteur dans un récit qui ne se prend pas toujours au sérieux, teinté d’humour noir, de misogynie et d’une pointe de cynisme. Le résultat est néanmoins fidèle à l’esprit de cette série Western avec une grande maîtrise des codes et les mêmes « compadre » aux manettes. Le tout est habilement mené et toujours terriblement efficace dans le scénario de Xavier Dorison. Une fois de plus le dessin de Ralph Meyer fait des merveilles, le trait est précis, les cadrages exceptionnels et très élégants avec un grand respect des codes graphiques du Far West ; on s’attache vite à Jonas Crowe, le croque mort, comme on n´oubliera pas Rose, la gouvernante anglaise et bien sûr Lin, la domestique chinoise, tous tentant de ramener la dépouille remplie d’or du vieux Cusco – empereur mégalo – au filon « Red Chance ». Eux ont trois jours. Trois jours, un corbillard, cinquante miles à parcourir et une ville entière de mineurs à leurs trousses ! Il vous faudra moins de tant pour déguster cette BD. La suite des aventures de Jonas Crowe est, elle, très attendue après le succès de ces deux premiers tomes.

A noter UN COFFRET COLLECT’OR POUR UNDERTAKER. Les tomes 1 et 2 réunis dans un coffret avec une affiche géante de la couverture du Tome 3.

En deux mots

Comme le dit Jonas Crowe : « la mort ne vient jamais seule… » On attend le nouvel opus avec impatience…

Jean-Claude Attali

