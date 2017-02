Accueil » Univers BD Européenne » Interview BD européenne » Rencontre avec Rodolphe pour son album Et Dieu créa Bardot, aux éditions Jungle

Rencontre avec Rodolphe pour son album Et Dieu créa Bardot, aux éditions Jungle



Icône des années 60 et 70, Brigitte Bardot a nourri de nombreux fantasmes masculins et de jalousies féminines. Une biographie de BB est parue récemment aux éditions Jungle (chronique à lire ici) et le scénariste Rodolphe a accepté de répondre à nos questions.

Bulle d’Encre : Bonjour Rodolphe, vous venez de sortir chez Jungle une biographie de Brigitte Bardot, pourquoi avoir choisi cette personnalité ?

Rodolphe : C’était une proposition du dessinateur, mon ami Alexis Chabert (Colonel), et de Jungle, l’éditeur. Ils avaient réalisé l’année précédente un album consacré à Serge Gainsboug, et l’idée d’un Bardot lui faisant suite semblait tout ce qu’il y a de légitime… Lorsque cette proposition m’a été faite, je n’ai guère hésité, l’image provocante et sexy de la belle Brigitte ayant habité nombre de mes fantasmes d’adolescent !

BDE : L’album ne traite que de la période où elle devient une icône nationale, voire même mondiale. Les autres parties de sa vie, sa jeunesse ou la suite de sa carrière, ne vous intéressaient pas ?

R : Sa jeunesse est évoquée -et de façon très elliptique- uniquement dans la mesure où celle-ci a influé sur sa carrière cinématographique (cours de danse). Nous nous sommes clairement donné comme sujet Bardot actrice, star des années 60-70. La période ultérieure ne nous concernait donc pas…

BDE : Aujourd’hui, quand on parle de Brigitte Bardot, le grand public aurait tendance à plus penser à son engagement pour la cause animale ou à ses positions politiques. Vous n’avez pas peur des réactions des lecteurs ?

R : Peur des réactions des lecteurs ? Comment cela ? Des réactions à notre livre et à l’image de Bardot qu’il offre ? Mais que pourrait-on lui reprocher ? Comme vous l’avez constaté nous ne parlons là ni de son combat pour la cause animale ni de ses prises de positions sociétales ultérieures. Nous parlons uniquement de sa carrière d’actrice. Que pourrait-on lui reprocher ?

BDE : A la lecture de l’album, on remarque certains choix surprenants d’un point de vue narration, telles que les « figurines » à découper. Une envie de rompre la linéarité du récit, inhérente aux biographies ?

R : Oui. Car il s’agit d’un livre qu’on a voulu drôle, léger, ludique ! Il existe des biographies et des auto-biographies fort sérieuses et très documentées. Nous nous contentons, d’évoquer, de suggérer, de caresser… On propose une suite d’anecdotes, de saynètes et de clins d’œil représentatifs et de sa personnalité et de ce que furent les années 60. On s’amuse et on espère que le public en fera autant. Trop sérieux, s’abstenir !

BDE : Avez-vous eu des retours de la principale intéressée ?

R : Oui. Et cela nous a fait fort plaisir. Cela nous a également soulagé. Car le livre avait été fait de façon totalement libre et indépendante, sans avoir sollicité la moindre autorisation. C’était pour moi une condition indispensable pour avoir la liberté de dire à ma façon ce que je voulais dire et ce hors tout contrôle, toute éventuelle censure

Lorsque l’album a été finalisé il lui a bien sûr été envoyé. La moindre des corrections. Je ne vous cache pas que nous avons alors ressenti une petite bouffée d’inquiétude ! Aussi quand son agent nous a fait savoir qu’elle était véritablement enthousiaste, quelle délivrance et quel bonheur !

BDE : Pensez-vous travailler sur d’autres biographies ? Ou continuer celle de Bardot ?

R : Non, concernant Brigitte nous avons raconté ce qui nous semblait capital. Sinon, j’ai en effet d’autres biographies en cours de réalisation. Dont l’une concernant l’excellent Alfred Jarry prévue pour paraître l’an prochain chez Casterman (dessin Daniel Casanave).

Nous réfléchissons par ailleurs avec Jungle sur un projet concernant les années 60. Mais il est encore trop tôt pour en parler…

Interview réalisée par Anthony Roux le 4 janvier 2017

