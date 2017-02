Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Lucky Luke d’après Morris T7 (Achdé et Jul d’après Morris) – Dargaud – 10,60€

Parution 11/16

Résumé :

Dans cette aventure, Lucky Luke tente d’aider un cow-boy malchanceux en aidant sa famille à le rejoindre à travers le Far-West. Le cow-boy en question qui se nomme Jack-la-poisse doit en effet escorter un troupeau juste à ce moment là. Lucky-Luke se rend donc à Saint-Louis pour accueillir la famille de Jack qui est originaire de Pologne et qui est… juive ! Le périple commence donc avec le chargement de tous les livres que transporte la petite tribu. C’est ensuite au tour de Moishe et Rachel Stern et de leurs deux enfants, Hanna et Yankel de monter dans la cariole qui les mènera à Chelm City. En chemin, le célèbre cow-boy solitaire découvrira les restrictions alimentaires, la musique et les attentions excessives d’une mère… juive, bien sûr ! Après avoir mis des pillars en fuite, rencontré un certain Moïse Jackson et triomphé des indiens, ils arrivent finalement à bon port.

Notre avis :

Après avoir été à l’honneur du festival d’Angoulême de janvier 2016 et avoir failli mourir le mois de mars de cette même année (L’homme qui tua Lucky Luke), le célèbre vacher revient sous des traits plus classiques. C’est en effet Achdé qui s’y colle et le rendu est plutôt fidèle au style original de Morris. En revanche au niveau du scénario, Jul, l’auteur de Silex and the City a beau multiplier les allusions et les clins d’oeil, cet épisode manque d’épaisseur et se révèle bien linéaire. Tous les ingrédients du western sont pourtant réunis dans cette BD qui rappelle que l’Amérique s’est construite en accueillant des colons de tous horizons.

En deux mots :

Un nouvel épisode de Lucky Luke d’après Morris qui ne restera pas dans les annales. C’est pourtant avec plaisir qu’on feuillette les pages de cette BD qui nous rappelle qu’à une certaine époque, toutes les cultures et les ethnies étaient les bienvenues aux Etats-Unis.

Guillaume Flaux

Lien vers la page des éditions Dargaud : Les aventures de Lucky-Luke d’après Morris