Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Jour J T26 (Duval, Pécau, Farkas) – Delcourt – 15,50€

Parution : 11/2016

Résumé

1473. Mansa Moussa, émissaire de l’Empire du Mali, débarque à Aigues Mortes, le port méditerranéen où Saint-Louis avait embarqué pour la septième croisade. Cette fois, c’est un musulman qui débarque d’Afrique avec tout sa suite protocolaire, composée d’un éléphant d’Afrique et d’une garde d’amazones. Sa mission ? Assister au vote qui va attribuer la nouvelle couronne de France dans un pays dévasté et à bout de souffle. Mais rien de purement diplomatique dans cette engagement. C’est un groupe de mercenaires qui va conduire sa délégation à Paris. A la tête de ces mercenaires, La Compagnie Blanche de Routiers, une femme, Jeanne. Mais la comparaison avec la pucelle s’arrête là, et le voyage dans une France, et une Europe, ravagées par la peste peut commencer.

Notre avis

L’histoire s’inscrit dans le Moyen-Âge mais pas à n’importe quelle date, au lendemain de la guerre de cent ans, 20 ans après en réalité. Le dessin clair est très agréable et vivant. L’idée de cette uchronie qui mélange exotisme et rivalités internes entre des héritiers du trône de France nous réconcilie avec cette série inégale des JOUR J. Le scénario est solide, concordant et l’idée de faire venir l’Afrique en France très convaincante. On a hâte de découvrir la suite et fin dans le tome 27 qui nous promet une bataille de Constantinople revisitée ! Un voyage dans une capsule temporelle qui n’attend que son épilogue dans le prochain épisode… Dans tous les cas de figure, l’histoire d’une tentative Malienne de dénouer la crise dynastique en France au sortir de la Guerre de Cent Ans n’est pas si incroyable que cela.

En deux mots

Un album dense et haletant, pour se réconcilier avec une série difficile parfois.

Jean-Claude Attali

Lien vers la page Delcourt de Jour J T26 – La Ballade des pendus.