I hate Fairyland T1 (Young) – Urban Comics – 10€

Parution : 02/2017

Résumé

Gertrude, gentille petite fille aimant les contes de fée et le merveilleux, est aspirée par la moquette de sa chambre et se retrouve dans le fabuleux monde magique de Fairyland. Elle y rencontre la Reine Cloudia qui l’envoie à la recherche d’une clé afin de retourner dans son monde. Mais la quête qui ne devait pas prendre plus d’une journée dure depuis 27 ans, et la Gertrude d’aujourd’hui, bloquée dans son corps d’enfant, n’a plus grand chose à voir avec l’aimable petite fille qu’elle était…

Notre avis

Skottie Young, le dessinateur de Rocket Raccoon et l’illustrateur de nombreuses couvertures variantes pour Marvel s’inspire et détourne les contes de notre enfance et notamment Alice au pays des merveilles. L’histoire, qui n’est pas destinée à nos chers bambins, est hilarante, sanglante, trash et souvent jouissive. Ses dessins sont parfaits, et son style humoristique où la folie du personnage transparaît à chaque case, fait mouche.



En deux mots

Un conte de fée trash à ne pas mettre entre toutes les mains.

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : I hate fairyland T1 – le vert de ses cheveux