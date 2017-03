Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Frites Coca ? T1 (Dav, Perrault) – Glénat – 9,99€

Frites Coca ? T1 (Dav, Perrault) – Glénat – 9,99€



Parution : 03/2017

Résumé

En parallèle de ses études artistiques, Estelle a trouvé un job dans une grande enseigne de fast-food. Ce n’est pas évident d’arriver à concilier les études, les clients, les chefaillons et sa vie personnelle. Estelle a en plus tendance à être maladroite dans ce temple de la restauration rapide, trop rapide…

Notre avis

A l’origine de cet album, on trouve la collaboration entre une jeune illustratrice, Clémence Perrault, et un auteur déjà bien connu des amateurs d’humour, Dav. La première apporte son vécu d’ancienne employée de fast-food, le second, sa maîtrise du Neuvième Art, pour sortir ainsi du simple recueil d’anecdotes. Le duo fonctionne bien et permet aussi d’évoquer, toujours avec humour, les difficultés liées à travailler pour financer ses études, les rythmes imposés par la restauration rapide, le comportement de certains managers et le mépris de quelques clients. Pensez-y lors de votre prochaine commande !

En deux mots

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Anthony Roux

